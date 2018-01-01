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Не обошлось без домогательств: полиция Берлина сообщила о нападениях

Происшествия

Не уточняется, сколько случаев было

Не обошлось без домогательств: полиция Берлина сообщила о нападениях
Иллюстрация: Army.mil
Домогательство

Берлин, 1 января 2018, 10:13 — REGNUM  В Берлине в новогоднюю ночь не обошлось без случаев сексуальных домогательств, подозреваемые задержаны, говорится в сообщении полиции города в Twitter.

По данным правоохранителей, в ходе проведения мероприятий #Welcome2018 («Здравствуй, 2018») в Берлине были зафиксированы «отдельные сообщения» о сексуальных домогательствах.

Не уточняется, сколько случаев было. Также неизвестно, были ли это мигранты.

Напомним, в январе 2016 года новогодние праздники в Кельне были омрачены массовыми нападениями мигрантов и беженцев на женщин. Тогда в полицию поступило более 700 заявлений.

Помимо сексуальных приставаний, жители города жаловались на побои и кражи. В основном, среди нападавших были молодые мужчины африканской и арабской внешности. Также от действий мигрантов пострадали жители Гамбурга, Берлина, Франкфурта-на-Майне и других городов.

Нападали мигранты на женщин и в других европейских странах — в Швеции, Финляндии, Австрии, Швейцарии. В Берлине в 2018 году впервые в новогоднюю ночь были созданы специальные зоны безопасности для женщин — у Бранденбургских ворот стояли палатки, в которых дежурили представители органов безопасности.

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