Понедельник, 1 Января 2018 года
09:30:04 МСК

Неудачная петарда: названа причина возгорания елки в Южно-Сахалинске

Происшествия

На месте сгоревшей 25-метровой ели установят 12-метровую елку, которая была приобретена для городского парка

Неудачная петарда: названа причина возгорания елки в Южно-Сахалинске
Иллюстрация: Yuzhno-sakh.ru
Сгоревшая новогодняя ёлка в Южно-Сахалинске

Южно-Сахалинск, 1 января 2018, 08:07 — REGNUM  Елка на центральной площади Южно-Сахалинска могла загореться из-за неудачно пущенной петарды, говорится в сообщении пресс-службы мэрии города.

Основной версией причины пожара в администрации города назвали несоблюдение техники безопасности при запуске петард. В настоящее время комиссия по выявлению причин возгорания продолжает работу.

На месте сгоревшей 25-метровой ели установят 12-метровую елку, которая была приобретена для городского парка. Сейчас она стоит на стадионе «Космос», ее переместят в течение суток.

Напомним, в новогоднюю ночь в Южно-Сахалинске загорелась искусственная ель, установленная на площади Ленина. Инцидент произошел около 1:00 ночи по местному времени.

Елку потушили прибывшие на место происшествия пожарные, она сгорела дотла. Погибших и пострадавших нет.

Читайте ранее в этом сюжете: Новогодняя елка сгорела в центре Южно-Сахалинска — видео

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Новый год
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить