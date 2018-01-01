В Коста-Рике потерпел крушение самолет с туристами

Сан-Хосе, , 04:40 — REGNUM Небольшой самолет, на борту которого находились 12 человек, разбился в Коста-Рике. Об этом сообщает местное издание El Periodico.

Трагедия произошла 31 декабря в гористой местности на западе страны, неподалеку от провинции Гуанакасте. Самолет рухнул в лес и загорелся.

Все находившиеся на борту погибли. Владельцем воздушного судна был костариканский перевозчик Nature Air.

В Красном кресте подтвердили гибель 12 человек. По предварительны данным, все 10 пассажиров самолета — иностранцы. Управляли самолетом два пилота.

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