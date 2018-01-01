Обвиняемый в петербургском теракте рассказал, что им двигало

Санкт-Петербург, , 01:57 — REGNUM Житель Санкт-Петербурга Дмитрий Л., обвиняемый в организации взрыва в супермаркете «Перекресток», действовал из ненависти к организаторам и участникам психологических тренингов. Об этом сообщает официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По данным следствия, мужчина умышленно изготовил и заложил в торговом зале магазина самодельное взрывное устройство. Информацию о причинах поступка и фотографии бомбы он скопировал на две флешки, которые спрятал неподалеку от места взрыва.

Отмечается, что причастность петербуржца к изготовлению бомбы и наполнению носителей информацией подтвердили следственные действия и исследования экспертов. Показания, данные обвиняемым на допросах, также говорят о его причастности к преступлению.

Как признался мужчина, действовал он из ненависти к организаторам и адептам психологических тренингов, участником которых он ранее являлся. С 19 лет обвиняемый наблюдался в психоневрологическом диспансере. Степень его вменяемости будет установлена судебно-психиатрической экспертизой.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 27 декабря в торговом зале магазина «Перекресток» в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Мощность взрывного устройства, которое находилось в камере хранения, составляла 150 г в тротиловом эквиваленте. Пострадали 18 человек.

ЧП было квалифицировано как теракт. Вероятный организатор и исполнитель взрыва был задержан 30 декабря. Мужчине предъявили обвинение по статье 205 УК РФ и поместили под арест до 28 февраля 2018 года.

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