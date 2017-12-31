Новогодняя елка сгорела в центре Южно-Сахалинска — видео

Южно-Сахалинск, , 20:18 — REGNUM В Южно-Сахалинске в ночь на 1 января загорелась 25-метровая новогодняя елка. Соответствующее видео обнародовано на портале YouTube.

ЧП произошло во время праздничных гуляний на площади Ленина. На коротком видео видно, что главная елка Сахалина начала гореть с верхушки.

«Елка сгорела в Южно-Сахалинске в новогоднюю ночь», — говорится в сообщении, обнародованном под видеоматериалом.

По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

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