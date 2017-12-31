При стрельбе в Колорадо пострадали несколько полицейских

Денвер, США, , 19:30 — REGNUM В американском штате Колорадо в результате перестрелки пострадали несколько полицейских. Об этом сообщается в официальном аккаунте в Twitter полиции округа Дуглас.

ЧП произошло в воскресенье, 31 декабря, близ города Денвер.

«Полицейские прибыли в многоквартирный жилой дом в связи с поступившим вызовом о бытовом происшествии, — говорится в сообщении. — Во время следственных мероприятий произошла стрельба, несколько полицейских получили ранения».

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиск злоумышленников.

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