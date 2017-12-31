В Москве из-за угрозы взрыва эвакуируют торговые центры

Москва, , 19:15 — REGNUM Четыре торговых центра (ТЦ) эвакуируют после сообщений о минировании в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

«Людей из-за угрозы взрыва эвакуируют из ТЦ «Гудзон» и «Хорошо» на Каширском и Хорошевском шоссе», — сказал источник.

По его словам, ранее также поступила информация об угрозе минирования ТЦ «Капитолий» (Москва) и ТЦ «Мега» (Химки).

Как сообщало ИА REGNUM, резкая активизация «телефонных террористов» отмечена в 75 из 85 регионов РФ с сентября 2017 года. За это время в разных регионах страны ими были «заминированы» более трех тысяч зданий и учреждений. Были эвакуированы около 2,5 млн человек.

Читайте также: В Красноярске эвакуируют аэропорт из-за сообщения о бомбе

А также: В Воронеже эвакуировали крупные торговые центры