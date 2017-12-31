По факту убийства трех человек в Краснодарском крае возбуждено дело

Краснодар, , 16:05 — REGNUM По факту убийства трех человек в кафе в Усть-Лабинском районе Краснодарского края возбуждено уголовное дело. Об этом рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая интернет-порталу «Кубань 24».

«Во время перестрелки в кафе в Усть-Лабинском районе погибли три человека, — говорит Смяцкая. — Двое подозреваемых задержаны. Возбуждено уголовное дело».

По ее словам, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают мотивы и обстоятельства происшествия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 31 декабря в полицию Краснодарского края поступило сообщение о стрельбе в станице Ладожской. Прибывшие на место стражи порядка обнаружили тела троих застреленных мужчин.

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