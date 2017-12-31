Воскресенье, 31 Декабря 2017 года
21:10:56 МСК

По факту убийства трех человек в Краснодарском крае возбуждено дело

Происшествия

В ночь на 31 декабря в полицию Краснодарского края поступило сообщение о стрельбе в станице Ладожской

По факту убийства трех человек в Краснодарском крае возбуждено дело
Убийство

Краснодар, 31 декабря 2017, 16:05 — REGNUM  По факту убийства трех человек в кафе в Усть-Лабинском районе Краснодарского края возбуждено уголовное дело. Об этом рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая интернет-порталу «Кубань 24».

«Во время перестрелки в кафе в Усть-Лабинском районе погибли три человека, — говорит Смяцкая. — Двое подозреваемых задержаны. Возбуждено уголовное дело».

По ее словам, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают мотивы и обстоятельства происшествия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 31 декабря в полицию Краснодарского края поступило сообщение о стрельбе в станице Ладожской. Прибывшие на место стражи порядка обнаружили тела троих застреленных мужчин.

Читайте также: Опубликована версия причины тройного убийства в кафе на Кубани

А также: В кафе на Кубани расстреляны три человека

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Незаконный оборот огнестрельного оружия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить