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В Афганистане взорвался смертник. Не менее 15 человек погибло

Происшествия

Число раненых уточняется

В Афганистане взорвался смертник. Не менее 15 человек погибло
Иллюстрация: U.S. Army
После взрыва

Джелалабад, Афганистан, 31 декабря 2017, 15:36 — REGNUM  В Афганистане во время похорон сработало взрывное устройство, погибло по меньшей мере 15 человек, сообщает 31 декабря телеканал 1TV.

Взрыв прогремел в городе Джелалабад провинции Нангархар. Кроме погибших отмечено большое количество раненых. На данный момент оно составляет 13 человек.

Представители местных властей сообщают, что взрыв осуществил террорист-смертник.

Пока ни одна из экстремистских и радикальных группировок не заявила о своей ответственности за этот взрыв.

Напомним, 28 декабря в столице Афганистана Кабуле произошла серия мощных взрывов в городском центре культуры и рядом с ним. Жертвами взрывов стали 35 человек, 20 получили ранения.

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Как сообщало ИА REGNUM, ситуация в Афганистане обостряется из-за нарастающего противоборства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), прибывающих на территорию Афганистана после военного поражения в Сирии.

Читайте ранее в этом сюжете: ИГ* взяли на себя ответственность за серию терактов в Кабуле

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Взрывы в Афганистане
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