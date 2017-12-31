Семь торговых центров в Воронеже «заминировали» телефонные террористы

Воронеж, , 13:12 — REGNUM В помещениях семи торговых центров Воронежа, из которых вечером 30 декабря были срочно эвакуированы люди, взрывчатка не обнаружена, сообщает 31 декабря пресс-служба регионального ГУМВД.

Напомним, вечером 30 декабря неизвестные в соцсетях сообщили о минировании воронежских торговых центров «Московский проспект», «Галерея Чижова», «Арена», «Максимир», «Армада», «Град» и «Атмосфера». Персонал и посетители были срочно эвакуированы.

Полиция и экстренные службы провели проверку.

Ни одно из семи сообщений не подтвердилось. Никаких взрывных устройств обнаружено не было.

Как сообщало ИА REGNUM, с сентября 2017 года в 75 из 85 регионов России отмечена резкая активизация «телефонных террористов». За это время в разных регионах страны ими были «заминированы» более трех тысяч зданий и учреждений. Были эвакуированы около 2,5 млн человек.

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По данным МВД, эти сообщения поступали с территории Сирии, Турции, Украины, Канады и США.

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