Воскресенье, 31 Декабря 2017 года
21:11:27 МСК

Опубликована версия причины тройного убийства в кафе на Кубани

Происшествия

СМИ сообщают, что трое мужчин были застрелены за изнасилование дочери одного из стрелявших

Опубликована версия причины тройного убийства в кафе на Кубани
Стрельба

Краснодар, 31 декабря 2017, 12:52 — REGNUM  Причиной стрельбы в станице Ладожской Краснодарского края мог стать бытовой конфликт, сообщает 31 декабря телеканал РЕН ТВ.

По информации телеканала, трое застреленных в кафе мужчин ранее якобы изнасиловали дочь одного из стрелявших.

Стоит отметить, что правоохранители эти сообщения пока не подтверждают.

Напомним, подозреваемые в убийстве троих человек в кафе станицы Ладожской были задержаны спустя несколько часов.

У них изъято оружие, сходное по особенностям с тем, из которого были застрелены люди.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 31 декабря около 2:00 мск в полицию поступило сообщение о стрельбе в станице Ладожской Краснодарского края. Прибывшие полицейские обнаружили тела троих застреленных мужчин.

Читайте ранее в этом сюжете: В кафе на Кубани расстреляны три человека

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Незаконный оборот огнестрельного оружия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить