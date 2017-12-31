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В результатет ДТП в Грузии погибли пять человек

Происшествия

Столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль

В результатет ДТП в Грузии погибли пять человек
Tysto
Авария

Ереван, 31 декабря 2017, 11:25 — REGNUM  В Тбилиси пять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля и автобуса. Об этом сегодня, 32 декабря, сообщает пресс-служба МЧС Армении.

Сообщается, что столкнулись легковой автомобиль и автобус, который следовал по международному маршруту из России в Ереван. Столкновение произошло у Сухого моста в Тбилиси.

«Следовавший из России в Ереван автобус Mercedes Neoplan столкнулся с автомобилем Lada. В результате аварии водитель и четверо пассажиров легковой машины скончались», — сказано в сообщении МЧС Армении.

Уточняется, что среди погибших нет граждан Армении.

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Аварии пассажирского автотранспорта
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