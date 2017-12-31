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МЧС предупреждает о тумане в ряде районов Москвы

Происшествия

Аномально высокая температура сохранится в столице и в новогоднюю ночь

МЧС предупреждает о тумане в ряде районов Москвы
Artem Svetlov
Туман в Москве

Москва, 31 декабря 2017, 10:43 — REGNUM  В первой половине дня 31 декабря в Москве местами ожидается сильный туман. Об этом сегодня, 31 декабря, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по столице.

Сообщается, что из-за аномально высокой температуры, вероятность туманной погоды в Московском регионе по-прежнему сохраняется. Сегодня в отдельных районах столицы будет наблюдаться туман. Видимость составит 200 — 500 метров. Автомобилистов просят быть внимательными.

По данным Гидрометцентра, плюсовая температура в Москве сохранится до новогодней ночи. Однако ближе к полуночи может пойти небольшой снег.

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