Стрелок с Красной площади задержан

Москва, , 08:08 — REGNUM Московская полиция смогла задержать стрелка, открывшего огонь на Красной площади. Об этом сегодня, 31 декабря, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по столице.

Напомним, вечером 30 декабря на Никольской улице Москвы близ Красной площади произошел конфликт со стрельбой. В результате конфликта пострадали два человека. Известно, что подозреваемый несколько раз выстрелил в голову 29-летнему молодому человеку. Ранение также получила 23-летняя девушка.

Столичная полиция объявила подозреваемого в стрельбе в розыск. Пострадавшие были госпитализированы. Их состояние медики оценивают как тяжелое.

Утром 31 декабря в 5:40 на 40-м километре Новорижского шоссе сотрудники полиции остановили легковой автомобиль, которым управлял 26-летний подозреваемый в нападении на Красной площади.

В ходе задержания подозреваемый причинил себе телесные повреждения. Сотрудники полиции вынуждены были передать его медикам для оказания помощи.

По данному факту проводится проверка. По её результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством. О возбуждении уголовного дела не сообщалось.

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