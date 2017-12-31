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В США жертвами вандалов стали 500 тыс. пчёл

Происшествия

Пасечник полностью лишился своего бизнеса

В США жертвами вандалов стали 500 тыс. пчёл
Waugsberg
Пчелы

Вашингтон, 31 декабря 2017, 06:02 — REGNUM  Неизвестные злоумышленники разгромили пасеку в городе Сиу-Сити, штат Айова, США. Погибли по меньшей мере 500 тыс. пчёл, передает американская телерадиосеть CBS.

Нападению подверглись около 50 ульев. Владелец пасеки из компании Wild Hill Honey пришел к ульям, чтобы очистить их от снега, и обнаружил разрушения.

По словам пасечника, своего бизнеса он полностью лишился. Для наблюдения за ульями была предназначена специальная видеокамера, однако злоумышленники забрали ее с собой.

Расследованием инцидента занялась полиция. Вандалы оставили на месте происшествия отпечатки пальцев.

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Вандализм
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