Личность подозреваемого в стрельбе в центре Москвы установлена

Москва, 31 декабря 2017, 05:53 — REGNUM Правоохранители установили личность мужчины, устроившего стрельбу на Никольской улице в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Подозреваемого зовут Алексей С., он родился в республике Марий Эл в 1991 году. Мужчина зарегистрирован в городе Жуковский Московской области.
Мужчину объявили в розыск. Отмечается, что он может быть вооружен травматическим пистолетом.
ЧП произошло в одном из ресторанов в центре столицы. Один из свидетелей инцидента рассказал, что в момент перестрелки в помещении находилось много семей с детьми. Услышав выстрелы, люди стали прятаться под столы.
Очевидец также отметил, что самое серьезное ранение получила девушка. У нее тяжелейшая травма головы.
Как сообщало ИА REGNUM, поздно вечером 30 декабря в центре Москвы произошел конфликт, закончившийся стрельбой. Мужчина, предположительно, действуя из ревности, ранил троих человек — девушку и двух мужчин. Состояние двоих раненых — крайне тяжелое, жизнь еще одного пострадавшего не вызывает опасений у врачей.
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