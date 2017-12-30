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В центре Москвы произошла стрельба, есть пострадавшие

Происшествия

В настоящее время сотрудники специальных служб работают на месте происшествия

В центре Москвы произошла стрельба, есть пострадавшие
U.S. Department of Defense
Стрельба

Москва, 30 декабря 2017, 23:34 — REGNUM  В Москве сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленника, который открыл стрельбу по людям. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ГУМВД по столице.

ЧП произошло в субботу, 30 декабря, на Никольской улице в 300 метрах от Красной площади.

«Около 22:32 мск поступило сообщение о конфликте по адресу Никольская улица 15, строение 1, — сказал дежурный офицер. — По предварительным данным, между гражданами произошел конфликт, в ходе которого неизвестный из неустановленного огнестрельного оружия причинил ранения двум гражданам».

В настоящее время сотрудники специальных служб работают на месте происшествия.

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