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СКР возбудил дело по факту убийства мужчины в Москве

Происшествия

Преступление было совершено 29 декабря вблизи одного из павильонов выставочного комплекса в Останкинском районе

СКР возбудил дело по факту убийства мужчины в Москве
Убийство

Москва, 30 декабря 2017, 22:44 — REGNUM  По факту убийства мужчины в Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. Об этом сообщает главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по городу.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, причастного к совершению преступления», — говорится в сообщении.

По данным следствия, преступление было совершено 29 декабря вблизи одного из павильонов выставочного комплекса в Останкинском районе. У погибшего было обнаружено колото-резаное ранение в области шеи. Кроме того, с указанного адреса в медучреждение был госпитализирован мужчина.

По предварительным данным, в ходе проведения посвященного празднованию Нового года мероприятия в одном из павильонов произошел конфликт между сотрудниками компании.

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