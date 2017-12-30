СКР возбудил дело по факту убийства мужчины в Москве

Москва, , 22:44 — REGNUM По факту убийства мужчины в Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. Об этом сообщает главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по городу.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, причастного к совершению преступления», — говорится в сообщении.

По данным следствия, преступление было совершено 29 декабря вблизи одного из павильонов выставочного комплекса в Останкинском районе. У погибшего было обнаружено колото-резаное ранение в области шеи. Кроме того, с указанного адреса в медучреждение был госпитализирован мужчина.

По предварительным данным, в ходе проведения посвященного празднованию Нового года мероприятия в одном из павильонов произошел конфликт между сотрудниками компании.

Читайте также: Напавшие на водителя школьного автобуса в Петербурге задержаны

А также: Арестован обвиняемый в нападении на водителя автобуса в Петербурге