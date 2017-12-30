Клинцевич: Задержание в Санкт-Петербурге террориста — несомненный успех

Москва, , 21:16 — REGNUM В Совфеде высоко оценили работу сотрудников правоохранительных органов, задержавших совершившего в Санкт-Петербурге взрыв террориста по горячим следам, передает корреспондент ИА REGNUM 30 декабря.

Сотрудники ФСБ выяснили личность организатора и непосредственного исполнителя подрыва самодельного взрывного устройства в магазине в Санкт-Петербурге и задержали его, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

«То, что террорист был задержан, как говорится, по горячим следам — это несомненный успех, свидетельство высочайшего профессионализма наших спецслужб», — сказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

При этом, по словам сенатора, в идеале работа спецслужб должна практически исключать вероятность проведения терактов. Одновременно сенатор указал на то, что даже самые развитые агентурные возможности не гарантируют успех, если действует террорист-одиночка, непосредственно не связанный с какими-либо структурами. Клинцевич полагает, что именно это имело место в Санкт-Петербурге.

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