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Газовый баллон взорвался в жилом доме в Свердловской области

Происшествия

Инцидент произошел в субботу, 30 декабря, в населенном пункте Галкинское

Газовый баллон взорвался в жилом доме в Свердловской области
Иллюстрация: Gaz-kom.ru
Газовый баллон

Екатеринбург, 30 декабря 2017, 20:59 — REGNUM  В Свердловской области в многоквартирном жилом доме взорвался газовый баллон. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.

Инцидент произошел в субботу, 30 декабря, в населенном пункте Галкинское. По последним данным, в результате ЧП пострадали четыре человека.

«Взорвался газовый баллон в квартире на втором этаже двухэтажного дома», — уточнил источник.

В настоящее время сотрудники специальных служб устанавливают причины происшествия.

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