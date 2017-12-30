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В Харькове из захваченного отделения почты освободили пятерых заложников

Происшествия

«Это трое женщин и двое детей»

В Харькове из захваченного отделения почты освободили пятерых заложников
Иллюстрация: Hk.npu.gov.ua
Вблизи места преступления

Харьков, Украина, 30 декабря 2017, 19:46 — REGNUM  Пятеро заложников освобождены из захваченного отделения почты в Харькове. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко на странице в соцсети Twitter.

«Только что глава СБУ доложил президенту об освобождении 5 заложников в Харькове, — написал Цеголко. — Это трое женщин и двое детей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, неизвестный мужчина захватил заложников в отделении «Укрпочты» в Харькове 30 декабря. Инцидент произошел на улице Шевченко.

Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место ЧП, оцепили здание.

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