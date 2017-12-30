В здании почты в Харькове находятся 11 заложников

Харьков, Украина, , 18:33 — REGNUM 11 человек удерживаются в захваченном отделении «Укрпочты» в Харькове. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», сообщил начальник ГУ Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех.

«Там (в здании) 9 взрослых и двое детей, — сообщил Бех. — Требований (злоумышленника) мы пока не понимаем. Он ничего не выдвигал. Пока пытаемся выйти с ним на контакт».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 декабря в Харькове неизвестный мужчина захватил заложников в отделении «Укрпочты». ЧП произошло на улице Шевченко.

Сотрудники полиции, прибывшие на место инцидента, оцепили здание.

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