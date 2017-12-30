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ФСБ: Организатор взрыва в магазине в Санкт-Петербурге задержан

Происшествия

27 декабря в Санкт-Петербурге в магазине «Перекресток» произошел взрыв

ФСБ: Организатор взрыва в магазине в Санкт-Петербурге задержан
SpetsnazAlpha
Спецназ ФСБ

Санкт-Петербург, 30 декабря 2017, 18:18 — REGNUM  Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали мужчину, который подозревается в организации взрыва в торговом зале магазина «Перекресток» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

«ФСБ РФ в ходе оперативно-розыскных мероприятий 30 декабря установлен и задержан организатор и непосредственный исполнитель подрыва СВУ», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 декабря в Санкт-Петербурге в магазине «Перекресток» произошел взрыв. Мощность бомбы составила 150 граммов в тротиловом эквиваленте.

По последним данным, в результате инцидента пострадали 18 человек.

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Взрыв в супермаркете в Санкт-Петербурге

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