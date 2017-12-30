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Неизвестный захватил отделение почты в Харькове

Происшествия

ЧП произошло в субботу, 30 декабря, на улице Шевченко в Харькове

Неизвестный захватил отделение почты в Харькове
Иллюстрация: Hk.npu.gov.ua
Вблизи места преступления

Харьков, Украина, 30 декабря 2017, 17:50 — REGNUM  Неизвестный мужчина захватил заложников в отделении «Укрпочты» на Украине. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на сотрудников полиции.

ЧП произошло в субботу, 30 декабря, на улице Шевченко в Харькове.

«Территория рядом с местом инцидента оцеплена, на ней находятся порядка 20 автомобилей патрульной полиции, пожарные, а также машины скорой помощи», — говорится в сообщении.

О требованиях злоумышленника пока ничего неизвестно.

В настоящее время выясняются подробности происшествия.

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