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Молния ударила в пассажирский самолет, летевший из Грузии в Грецию

Происшествия

В результате инцидента никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал

Молния ударила в пассажирский самолет, летевший из Грузии в Грецию
John Fowler
Молния

София, 30 декабря 2017, 17:22 — REGNUM  В Болгарии из-за удара молнии совершил экстренную посадку самолет авиакомпании Wizz Air, вылетевший из грузинского города Кутаиси в Кавалу (Греция). Об этом сообщила тбилисская телекомпания Rustavi 2.

ЧП произошло в субботу, 30 декабря, в аэропорту Софии.

«Самолет авиакомпании Wizz Air, который направлялся из Кутаиси в Кавалу, экстренно сел на территории Болгарии, — говорится в сообщении. — Причина — удар молнии».

По последним данным, в результате инцидента никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

В настоящее время проводится инспекция пассажирского самолета.

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Авиапроисшествия
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