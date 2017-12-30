Суббота, 30 Декабря 2017 года
20:36:04 МСК

Пробка длиною в 20 км образовалась в Подмосковье

Происшествия

Всему виной ремонт дороги

Орехово-Зуево, Московская область, 30 декабря 2017, 11:58 — REGNUM  Гигантская автомобильная пробка образовалась на федеральной трассе М-7 «Волга» в Орехово-Зуевском районе Московской области в сторону Нижнего Новгорода. Об этом сегодня, 30 декабря, сообщает телеканал RT.

Сообщается, что пробка длиной более 20 километров образовалась из-за капитального ремонта дорожного полотна трассы М-7. Ремонт автодороги проходит на границе Московской и Владимирской областей.

По данным Автодора, общая длина реконструированного участка трассы составляет порядка 4 км. Из-за ремонта движение на ремонтируемом участке трассы осуществляется только по двум полосам из четырёх.

В итоге, огромное количество автомашин, среди которых очень много большегрузных фур, скопилось на автотрассе.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Автотранспортные проблемы Подмосковья

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить