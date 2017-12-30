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Пассажирский лайнер Аirbus A320 вернулся в Челябинск из-за разгерметизации

Происшествия

К счастью, никто не пострадал

Пассажирский лайнер Аirbus A320 вернулся в Челябинск из-за разгерметизации
Julian Herzog
Самолёт Airbus A320

Челябинск, 30 декабря 2017, 11:19 — REGNUM  Пассажирский самолёт Аirbus A320, выполнявший рейс из Челябинска в Санкт-Петербург, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за разгерметизации салона лайнера. Об этом сегодня, 30 декабря, сообщают челябинские СМИ со ссылкой на источник в экстренных службах .

Сообщается, что экипаж пассажирского самолета Аirbus A320 авиакомпании «Россия», вылетевшего утром 30 декабря из Челябинска в Санкт-Петербург, сообщил диспетчерам о разгерметизации салона и запросил вынужденную посадку в аэропорту вылета.

Самолёт кружил над воздушной гаванью, вырабатывая топливо, а затем благополучно совершил посадку.

В результате инцидента никто не пострадал.

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Авиапроисшествия

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