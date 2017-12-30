Ледяной дождь оставил без света более 50 тыс. человек в Канаде

Оттава, , 10:56 — REGNUM Из-за ледяного дождя в канадской провинции Британская Колумбия без электроснабжения остались 56 тыс. человек. Об этом сегодня, 30 декабря, сообщает энергетическая компания BC Hydro, которая осуществляет энергоснабжение региона.

«В настоящее время около 56 тыс. потребителей без света. Среди наиболее пострадавших мест Абботсфорд и Мишен», — сказано в сообщении пресс-службы компании в сети микроблогов Twitter.

Ледяной дождь привел к многочисленным падениям деревьев, а также к обрывам воздушных линий электропередач.

Ледяной дождь — атмосферные осадки, выпадающие из облаков при отрицательной по шкале Цельсия температуре воздуха. Ледяной дождь наблюдается при наличии температурной инверсии, когда у земли находится холодный воздух, а над ним слой более тёплого воздуха с положительной температурой.

В итоге, выпадая в виде очень холодной воды, осадки моментально замерзают и ледяной коркой покрывается все, что находится на земле, в частности, деревья, линии электропередач, автомобили, здания и прочее.

Напомним, 20 декабря в той же Британской Колумбии без электроснабжения остались 76 тыс. человек из-за сильнейших снегопадов, обрушившихся на регион.