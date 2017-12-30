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В Красноярске эвакуируют аэропорт из-за сообщения о бомбе

Происшествия

Телефонные террористы никак не успокоятся

В Красноярске эвакуируют аэропорт из-за сообщения о бомбе
Квятковская Ксения
Аэропорт Красноярска

Красноярск, 30 декабря 2017, 10:20 — REGNUM  В Красноярске экстренные службы были вынуждены эвакуировать международный аэропорт «Емельяново» из-за анонимного сообщения о якобы заложенной в одном из терминалов бомбе. Об этом сегодня, 30 декабря, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в экстренных службах.

Сообщается, что в экстренные службы Красноярска поступило анонимное сообщение о том, что в здании международного аэропорта «Емельяново» якобы заложено взрывное устройство. В воздушную гавань были незамедлительно направлены взрывотехники.

В настоящее время рейсов на вылет в аэропорту нет, однако всё равно было принято решение эвакуировать всех находящихся в здании аэровокзала людей, чтобы провести его тщательное обследование.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, волна телефонного терроризма в России не утихает с сентября 2017 года. Экономический ущерб от этих анонимных звонков исчисляется миллионами рублей. Ни одно из сообщений о минировании так и не подтвердилось.

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Телефонный терроризм

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