На Сходненской: в сеть выложили новое видео наезда автобуса на остановку

Москва, , 01:26 — REGNUM Видеозапись, сделанная видеорегистратором из автомобиля, припаркованного напротив остановки на улице Сходненской в Москве, где автобус наехал на людей, обнародовал телеканал РЕН ТВ.

На кадрах виден автобус, поворачивающий на перекрестке направо и движущийся к остановке. Видно, что он не встает параллельно с тротуаром, а въезжает прямо на него.

Напомним, инцидент на Сходненской произошел утром 29 декабря. Автобус наехал на металлический павильон, полностью смяв его.

В результате пострадали три человека. В сети было опубликовано видео с места ЧП.

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Водитель автобуса заявил, что совершил вынужденный маневр, предотвращая более серьезное ДТП.

«Меня подрезал таксист, я уходил от аварии, после этого потерял управление и вылетел на остановку. Я пытался объехать людей», — сказал он.

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По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, водитель автобуса не справился с управлением.

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