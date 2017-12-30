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На Сходненской: в сеть выложили новое видео наезда автобуса на остановку

Происшествия

Автобус сделал правый поворот, а затем заехал прямо на остановку

Москва, 30 декабря 2017, 01:26 — REGNUM  Видеозапись, сделанная видеорегистратором из автомобиля, припаркованного напротив остановки на улице Сходненской в Москве, где автобус наехал на людей, обнародовал телеканал РЕН ТВ.

На кадрах виден автобус, поворачивающий на перекрестке направо и движущийся к остановке. Видно, что он не встает параллельно с тротуаром, а въезжает прямо на него.

Напомним, инцидент на Сходненской произошел утром 29 декабря. Автобус наехал на металлический павильон, полностью смяв его.

В результате пострадали три человека. В сети было опубликовано видео с места ЧП.

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Водитель автобуса заявил, что совершил вынужденный маневр, предотвращая более серьезное ДТП.

«Меня подрезал таксист, я уходил от аварии, после этого потерял управление и вылетел на остановку. Я пытался объехать людей», — сказал он.

Читайте подробнее: Водитель автобуса в ДТП на Сходненской: меня подрезал таксист

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, водитель автобуса не справился с управлением.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве автобус протаранил остановку. Фото очевидцев

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Наезды автомобилей на остановки общественного транспорта

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