На крупнейшем в Венесуэле НПЗ произошёл пожар

Каракас, , 23:21 — REGNUM На нефтеперерабатывающем заводе Amuay в Венесуэле 29 декабря произошёл пожар, передаёт агентство ACN.

Каких-либо подробностей происшествия на данный момент не приводится. Информация о площади возгорания и возможных пострадавших уточняется.

НПЗ Amuay, расположенный на полуострове Парагуана, является самым крупным в Венесуэле. Мощности завода позволяют перерабатывать до 645 тысяч баррелей нефти в сутки.

Напомним, 26 декабря в Венесуэле произошёл взрыв на втором по размерам нефтеперерабатывающем предприятии — заводе Cardon в штате Фалькон.

В результате ЧП пострадали три человека.

Отметим, что в целом ряде штатов Венесуэлы в настоящее время наблюдается нехватка нефтепродуктов.