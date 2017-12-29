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На крупнейшем в Венесуэле НПЗ произошёл пожар

Происшествия

ЧП произошло на нефтеперерабатывающем заводе Amuay

Каракас, 29 декабря 2017, 23:21 — REGNUM  На нефтеперерабатывающем заводе Amuay в Венесуэле 29 декабря произошёл пожар, передаёт агентство ACN.

Каких-либо подробностей происшествия на данный момент не приводится. Информация о площади возгорания и возможных пострадавших уточняется.

НПЗ Amuay, расположенный на полуострове Парагуана, является самым крупным в Венесуэле. Мощности завода позволяют перерабатывать до 645 тысяч баррелей нефти в сутки.

Напомним, 26 декабря в Венесуэле произошёл взрыв на втором по размерам нефтеперерабатывающем предприятии — заводе Cardon в штате Фалькон.

В результате ЧП пострадали три человека.

Отметим, что в целом ряде штатов Венесуэлы в настоящее время наблюдается нехватка нефтепродуктов.

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Пожары и взрывы на предприятиях

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