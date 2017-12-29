ДТП в Алтайском крае унесло жизни пяти человек

Барнаул, , 21:14 — REGNUM В Алейском районе Алтайского края в результате ДТП погибли пять человек, сообщили 29 декабря в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По предварительным данным, произошло лобовое столкновение автомобилей марки Toyota Carina и Renault Fluence.

По сообщению ГУ МЧС Алтайского края, авария произошла на 140 км федеральной трассы А-322, соединяющей Барнаул и Рубцовск.

На происшествие отреагировали 20 человек личного состава системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также восемь единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября 2017 года прокуратура Алтайского края направила уголовное дело в суд против водителя автобуса, который стал участником ДТП со смертельным исходом. По версии следствия, по вине водителя погибли три человека и 29 пострадали.

Водитель перевозил пассажиров из Новосибирска в Бийск. На 235 километре трассы подозреваемый не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Газелью» и автобусом «Лаз».

Читайте ранее в этом сюжете: ДТП с тремя погибшими на Алтае: дело передано в суд