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ДТП в Алтайском крае унесло жизни пяти человек

Происшествия

Авария случилась на 140 км федеральной трассы А-322

Барнаул, 29 декабря 2017, 21:14 — REGNUM  В Алейском районе Алтайского края в результате ДТП погибли пять человек, сообщили 29 декабря в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По предварительным данным, произошло лобовое столкновение автомобилей марки Toyota Carina и Renault Fluence.

По сообщению ГУ МЧС Алтайского края, авария произошла на 140 км федеральной трассы А-322, соединяющей Барнаул и Рубцовск.

На происшествие отреагировали 20 человек личного состава системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также восемь единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября 2017 года прокуратура Алтайского края направила уголовное дело в суд против водителя автобуса, который стал участником ДТП со смертельным исходом. По версии следствия, по вине водителя погибли три человека и 29 пострадали.

Водитель перевозил пассажиров из Новосибирска в Бийск. На 235 километре трассы подозреваемый не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Газелью» и автобусом «Лаз».

Читайте ранее в этом сюжете: ДТП с тремя погибшими на Алтае: дело передано в суд

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Дорожно-транспортные происшествия

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