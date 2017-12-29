При взрыве гранаты в ночном клубе в Колумбии пострадали более 30 человек

Каукасия, Колумбия, , 19:24 — REGNUM Более 30 человек получили ранения в результате взрыва гранаты в ночном клубе в Колумбии, передаёт Noticias.

Инцидент произошёл в клубе о названием «Бора-бора» в городе Каукасия, расположенном в департаменте Антьокия на севере страны.

Как сообщил в эфире радио Caracol мэр города Оскар Анибаль Суарес, среди пострадавших одиннадцать человек находятся в тяжёлом состоянии.

По информации издания El Heraldo, к зданию клуба на мотоцикле подъехали неизвестные мужчина и женщина, бросили гранату и скрылись.

Полицией уже задержаны двое подозреваемых в нападении.

По предварительным данным, взрыв могли устроить члены местной преступной группировки «Клан-дель-Гольфо», предположительно, вымогавшие деньги у руководства развлекательного заведения.