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Ребенок пострадал в тройном ДТП в Тюменской области

Происшествия

Две «Газели» и «Лада» столкнулись на автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск

Ярковский район, Тюменская область, 29 декабря 2017, 18:34 — REGNUM  Два микроавтобуса и легковой автомобиль столкнулись сегодня, 29 декабря, в Тюменской области. Автокатастрофа произошла на 135-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Ярковском районе, в результате нее пострадали водители микроавтобус и 2-летняя девочка.

По данным ГИБДД, водитель микроавтобуса «Газель» выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилями «Газель» с изотермическим кузовом и «Ладой» 14-й модели. В результате происшествия автомобиль «Газель» загорелся. Водители автомобилей «Газель», а также двое детей-пассажиров микроавтобуса доставлены в больницу Ярково.

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