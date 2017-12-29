Ребенок пострадал в тройном ДТП в Тюменской области

Ярковский район, Тюменская область, , 18:34 — REGNUM Два микроавтобуса и легковой автомобиль столкнулись сегодня, 29 декабря, в Тюменской области. Автокатастрофа произошла на 135-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Ярковском районе, в результате нее пострадали водители микроавтобус и 2-летняя девочка.

По данным ГИБДД, водитель микроавтобуса «Газель» выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилями «Газель» с изотермическим кузовом и «Ладой» 14-й модели. В результате происшествия автомобиль «Газель» загорелся. Водители автомобилей «Газель», а также двое детей-пассажиров микроавтобуса доставлены в больницу Ярково.