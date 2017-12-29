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В Индии сгорел бар. Погибло 14 человек

Происшествия

Люди стали жертвой несоблюдения правил противопожарной безопасности

Мумбаи, Индия, 29 декабря 2017, 18:08 — REGNUM  Не менее 14 человек стали жертвами пожара, случившегося в одном из баров индийского города Мумбаи, сообщает 29 декабря газета The Times of India.

По данным местной полиции, причиной такого большого количества погибших стало несоблюдение владельцами увеселительного заведения общепринятых правил пожарной безопасности.

Сообщается, что клиенты бара не смогли быстро покинуть помещение, которое охватил огонь.

Причины пожара и точное количество пострадавших уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря в сгоревшем торговом центре в филиппинском Давао погибло 37 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Жертвами пожара в торговом центре на Филиппинах стали 37 человек

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