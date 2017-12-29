Участники преступной группировки «Братва» в Татарии получили 165 лет

Казань, , 16:46 — REGNUM Верховный суд Татарии вынес обвинительный приговор членам организованного преступного формирования из Лениногорска «Братва». В совокупности все члены группы получили 165 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении МВД.

Перед судом предстали 15 обвиняемых. В одно производство были объединены 17 уголовных дел, возбужденных по ст. 105 («Убийство»), ст.111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), ст. 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»), ст.115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»), ст. 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»), ст.179 («Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения»), ст.213 («Хулиганство») УК РФ.

В 2005 году в Лениногорске раскололась группировка «Спортсмены», ряд ее участников объединились в сообщество «Братва». Одна из групп специализировалась на вымогательстве денег у предпринимателей и учащихся образовательных учреждений. Вторая была создана для совершения убийств участников других группировок Лениногорска. В январе 2014 года между группировками произошло столкновение, в результате чего были убиты два человека и один тяжело ранен.

«Будучи под следствием, подозреваемые неоднократно демонстрировали полное отрицание государственной власти и презрение к представителям правоохранительных органов. Находясь в местах лишения свободы, они организовывали провокации, групповые протестные акции, связанные с попытками суицида, пытались повлиять на изменение правил внутреннего распорядка следственного изолятора. Используя криминальные связи, разрабатывали планы совершения группового побега из-под стражи, пытались оказывать давление на потерпевших и свидетелей по уголовному делу, однако данные акции оперативно пресекались сотрудниками полиции», — подчеркнули в ведомстве.

Лидер сообщества получил 21 год в колонии строгого режима, остальные — от 8 до 16 лет. Двоих участников суд освободил от наказания по амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне. Еще одного — оправдал в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.