Из-за тумана в аэропорту Казани задерживается несколько рейсов

Казань, , 16:22 — REGNUM Из-за неблагоприятных погодных условий в аэропорту Казани задержаны 11 рейсов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС России по Татарии.

Посадки некоторых самолетов перенесены в другие близлежащие города, три из них — в Нижний Новгород.

Вылет рейсов в аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево перенесен на более позднее время. Об аналогичных изменениях расписания вылетов сообщает в отношении рейсов в Анталью, Фергану, Самару и Краснодар.

По данным онлайн-табло аэропорта Казани, также задержаны рейсы в Сочи и транзитный рейс Уфа — Сургут.

Отложено время прибытия рейсов из Перми и Тюмени.