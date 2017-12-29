Из-за тумана в аэропорту Казани задерживается несколько рейсов

Казань, 29 декабря 2017, 16:22 — REGNUM Из-за неблагоприятных погодных условий в аэропорту Казани задержаны 11 рейсов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС России по Татарии.
Посадки некоторых самолетов перенесены в другие близлежащие города, три из них — в Нижний Новгород.
Вылет рейсов в аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево перенесен на более позднее время. Об аналогичных изменениях расписания вылетов сообщает в отношении рейсов в Анталью, Фергану, Самару и Краснодар.
По данным онлайн-табло аэропорта Казани, также задержаны рейсы в Сочи и транзитный рейс Уфа — Сургут.
Отложено время прибытия рейсов из Перми и Тюмени.