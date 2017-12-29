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Из-за тумана в аэропорту Казани задерживается несколько рейсов

Происшествия

Часть рейсов, которые должна была принять столица Татарии, перенаправят в Нижний Новгород

Казань, 29 декабря 2017, 16:22 — REGNUM  Из-за неблагоприятных погодных условий в аэропорту Казани задержаны 11 рейсов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС России по Татарии.

Посадки некоторых самолетов перенесены в другие близлежащие города, три из них — в Нижний Новгород.

Вылет рейсов в аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево перенесен на более позднее время. Об аналогичных изменениях расписания вылетов сообщает в отношении рейсов в Анталью, Фергану, Самару и Краснодар.

По данным онлайн-табло аэропорта Казани, также задержаны рейсы в Сочи и транзитный рейс Уфа — Сургут.

Отложено время прибытия рейсов из Перми и Тюмени.

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Авиаперевозки

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