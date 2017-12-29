В эвакуированных торговых центрах Ижевска взрывных устройств не обнаружили

Ижевск, , 15:59 — REGNUM В торговых центрах Ижевска, где 29 декабря проводилась эвакуация, взрывных устройств не обнаружено. Об этом сообщил представитель пресс-службы Росгвардии по Удмуртии Антон Дулесов.

«Все закончили проверять, взрывных устройств не обнаружено», — цитирует сотрудника ведомства ИА «Удмуртия».

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Напомним, в первой половине дня 29 декабря в Ижевске в связи с угрозами взрыва после поступивших в правоохранительные органы сообщений проводилась эвакуация. В частности, были эвакуированы посетители и сотрудники торговых центров «Сигма», «Талисман», «Флагман» и «Италмас».

Кроме того, сегодня звонки о якобы заминированных торговых центрах поступили правоохранителям в Хабаровске, Иркутске, Кемерове, Барнауле и Томске

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году Ижевск неоднократно попадал под действия телефонных террористов.

Так, 16 ноября эвакуировали сотрудников и посетителей администрации города и ТЦ «Петровский».

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За неделю до этого также фиксировались сообщения о «минировании» различных объектов. В числе прочих зданий, поступило сообщение об угрозе взрыва в школе №86, в которой на тот момент находились жители обрушившегося дома по улице Удмуртской, 261.