СМИ: Похищенные у «Тольяттиазота» деньги будут возвращены предприятию

Москва, , 15:56 — REGNUM Генеральная прокуратура Российской Федерации утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителей ОАО «Тольяттиазот» Владимира Махлая, Сергея Махлая и Евгения Королева, а также граждан Швейцарской Конфедерации владельцев компании Nitrochem Distribution AG Эндрю Циви и Беата Рупрехта-Ведемайера. Как сообщается на сайте надзорного ведомства, они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества путем мошенничества, совершенное с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере).

Расследованием установлено, что указанные руководители ОАО «Тольяттиазот» с целью незаконного обогащения за счет причинения ущерба обществу и его акционерам путем их обмана в период с 2008 по 2011 гг. заключили с владельцами компании Nitrochem Distribution AG соглашения на поставку всех производимых предприятием удобрений.

Однако реальную их стоимость соучастники платить не планировали, контракты были направлены не на извлечение прибыли, а на прикрытие хищения продукции, которая после получения ее швейцарской компанией реализовывалась по рыночной цене.

Всего за указанный период обвиняемые передали Nitrochem Distribution AG 5,5 млн тонн аммиака и 1,8 млн тонн карбамида. Затем данные удобрения были проданы по ценам мирового рынка, доход от этого в размере 85 млрд рублей был незаконно обращен в свою пользу членами организованной группы.

Уголовное дело направлено в Комсомольский районный суд г. Тольятти Самарской области для рассмотрения по существу. Все обвиняемые в настоящее время находятся в международном розыске.

Напомним, в 2012 году против владельцев и руководителей ОАО «Тольяттиазот» Владимира и Сергея Махлаев, бывшего гендиректора завода Евгения Королева, а также их швейцарских партнеров — Циви и Рупрехта было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупных размерах. Как сообщает Полит.ru, в ходе расследования и обысков на «Тольяттиазоте» и «Тольяттихимбанке» правоохранительные органы обнаружили документы, указывающие на то, что продукция завода продавалась по заниженной цене аффилированным с мажоритарными акционерами предприятия швейцарским дилерам, а те, в свою очередь, реализовывали ее по всему миру уже по рыночной цене. Эта теневая часть доходов не возвращалась в Россию и оседала на счетах обвиняемых.

Расследование затянулось на целые пять лет, что было связано со значительными трудностями и препятствиями, чинимыми обвиняемыми, отмечает издание. Значительная часть из них являются иностранными гражданами и постоянно проживают за рубежом. Несмотря на это, следствию удалось получить достаточный объем доказательств, подтверждающих, что в результате реализации международной офшорной схемы предприятию был нанесен ущерб в размере 85 млрд рублей. Кроме того, следствие способствовало возврату в государственную казну 2 млрд рублей в виде недоплаченных налогов.

Теперь, заключает Полит.ru, в связи с передачей уголовного дела в суд можно надеяться на то, что похищенные с «Тольяттиазота» денежные средства будут возвращены предприятию, которое сможет в полной мере реализовать инвестиционную программу по обновлению производства и повышению его безопасности. Напомним, в 2012 году Ростехнадзор выявил на заводе свыше 550 грубых нарушений в области промышленной безопасности. Годом позже — еще почти 300 таких фактов.

Кроме того, крупные нарушения были выявлены в ходе эксплуатации аммиакопровода, принадлежащего «Тольяттазоту». В результате его ненадлежащего технического обслуживания 21 июня 2015 года в Терновском районе Воронежской области на магистральном аммиакопроводе «Тольятти-Одесса» произошла авария с утечкой 5 тонн аммиака. Экстренным службам пришлось срочно эвакуировать 800 жителей села Липяги. Лишь чудом удалось избежать массовой гибели людей, пострадали двое. В результате аварии окружающей среде был нанесен значительный ущерб: в реке погибли рыбы и лягушки, выжжен лес и погибли сельскохозяйственные культуры на площади 175 га, ущерб был оценен в 10 млн рублей. Воронежское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело.

Как полагает издание, возврат похищенных средств может привести аммиакопровод в нормальное техническое состояние, и он станет более безопасным. На самом заводе, возможно, вновь будут запущены простаивающие агрегаты и производство снова заработает в полную мощность. Кроме того, если будет принято такое решение, удастся повысить заработную плату работникам «Тольяттиазота», которая не индексировалась многие годы, прекратить отток кадров. Жители Тольятти, отмечает «Полит.ru», возможно, тоже смогут «вздохнуть свободнее»: возврат надоплаченных налогов поможет улучшить социальную сферу, привести в порядок дороги, дворы и подъезды, повысить качество медицинского обслуживания.