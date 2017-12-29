В пригороде Каира во время нападения на христиан-коптов погибли 10 человек

Каир, , 15:13 — REGNUM По меньшей мере десять человек стали жертвами вооруженного нападения в южном пригороде Каира возле церкви Мар-Мина, передает 29 декабря Associated Press со ссылкой на государственное агентство MENA.

Отмечается, что среди погибших — восемь коптских христиан и двое полицейских. Во время перестрелки был убит один из нападавших, второй скрылся на мотоцикле.

Пресс-секретарь коптской православной церкви в Каире сообщил, что нападающие застрелили шести человек. Кроме того, неизвестные боевики напали на магазин в том же районе, где застрелили еще двух коптов.

Представители христианского меньшинства в Египте постоянно становятся жертвами исламистов. В результате серии нападений с декабря 2016 года в Египте погибло более 100 человек, принадлежащих к конфессии.

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Напомним, в Египте действует один из филиалов террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая регулярно организует теракты и нападения на полицию и армию страны.

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