Калужский производитель алкоголя «забыл» уплатить 1 млрд рублей

Калуга, , 15:09 — REGNUM Прокуратура Калужской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя ЗАО «Русское Белое Золото». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил прокурор отдела по надзору за процессуальной деятельностью следственных органов облпрокуратуры Сергей Цуцкий.

Бывший гендиректор ликерно-водочного производства обвиняется в преступлениях, предусмотренных 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа), п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов, совершенное в особо крупном размере).

Следствием установлено, что с октября 2014 года по март 2015 года бывший генеральный директор и фактический руководитель ЗАО «Русское Белое Золото» путем включения в налоговые декларации и в иные бухгалтерские документы заведомо ложных сведений умышленно занижал сумму подлежащего к уплате в бюджет налога. Таким образом, руководитель предприятия уклонился от уплаты акциза и налога на добавленную стоимость на общую сумму более чем 550 млн рублей.

Кроме того, с июля по октябрь 2014 года обвиняемый предоставил в налоговый орган ряд подложных документов — банковские гарантии, якобы выданные банком, в результате чего ЗАО «Русское Белое Золото» незаконно было освобождено от уплаты авансовых платежей акциза на общую сумму 985 млн рублей.

После утверждения прокуратурой обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калужской области задолженность по налоговым платежам превысила 8 млрд рублей.

«С августа 2017 года уголовное законодательство дополнено составами преступлений за уклонение от уплаты страховых взносов. Внесены изменения и дополнения в статьи, касающиеся установления ответственности плательщиков страховых взносов (в части взносов, уплачиваемых в соответствии с законодательством о налогах и сборах). Самое мягкое наказание по этим статьям штраф в размере ста тысяч рублей, самое суровое лишение свободы на срок до семи лет. Впрочем, лицо, впервые совершившее преступление, освобождается от уголовной ответственности, если оно полностью уплатило суммы недоимки, пеней и штрафа», — заявили в УФНС по Калужской области.

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