В метро Петербурга задымление, закрыты две станции

Санкт-Петербург, , 14:55 — REGNUM Станции «Горьковская» и «Невский проспект» Петербургского метрополитена закрыты в 14:22 29 декабря из-за внешнего задымления. В подземке включена дополнительная вентиляция.

«Поезда проследуют станции на проход, опасности для пассажиров нет», — заверили в пресс-службе метрополитена.

По предварительным данным, к задымлению привело горение мусора вблизи вентиляционной шахты метрополитена.

Также появилась неподтвержденная информация о закрытии станции «Сенная площадь» — на той же второй (синей) линии подземки, где находятся «Горьковская» и «Невский проспект».

Закрытие двух станций в центре города уже привело к большим скоплениям пассажиров на поверхности и в подземных вестибюлях.

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