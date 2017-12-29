Ещё четверо пострадавших от взрыва в Петербурге обратились за помощью

Санкт-Петербург, , 14:46 — REGNUM За медицинской помощью обратились еще четверо пострадавших при взрыве 27 декабря в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге, сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.

Общее количество пострадавших от террористического акта выросло до 18 человек, сутками ранее экстренные службы сообщали о 14 пострадавших, из которых восемь продолжали оставаться в больницах.

«Прошедшей ночью за медицинской помощью обратились ещё 4 пострадавших при взрыве в магазине «Перекресток». После осмотра специалистами, трое оставлены в ЛОР-отделении стационара Мариинской больницы», — написала вице-губернатор в Twitter.

Кроме того, Анна Митянина сообщила, что лично посетила всех пострадавших при взрыве в магазине, остающихся в больницах города.

«Убедилась в том, что отделом социальной защиты населения установлены контакты со всеми потерпевшими и их родственниками, в том числе в целях оказания материальной помощи», — написала она.

Напомним, 27 декабря в супермаркете «Перекресток» в Санкт-Петербурге сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. В настоящее время продолжается расследование.

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Добавим, 28 декабря представители ритейлера X5 Retail Group сообщили, что компания оплатит лечение и восстановление жертв теракта, произошедшего в принадлежащем холдингу петербургском супермаркете.

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