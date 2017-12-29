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В Перми загорелся подвал вертолетного завода

Происшествия

Пожар был ликвидирован через 40 минут после поступления сообщения

Пермь, 29 декабря 2017, 14:42 — REGNUM  В Перми пожарные ликвидировали возгорание в подвальном помещении завода «Редуктор-ПМ, сообщили 29 декабря в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Площадь возгорания составил восемь квадратных метров. В подвальном помещении загорелись пластиковые трубы. Пожар был ликвидирован через 40 минут после поступления сообщения о происшествии.

В результате пожара никто не пострадал. Персонал был эвакуирован до прибытия сотрудников МЧС.

Компания «Авиационные редукторы и трансмиссии — Пермские моторы» входит в холдинг «Вертолеты России». Завод выпускает, обслуживает и ремонтирует редукторы и трансмиссии для вертолетов марок «Ми» и «Ансат».

Как сообщало 29 июня 2017 года ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Пермского края, до конца 2017 года в регионе планировалось закончить строительство крупнейшего в России сборочно-испытательного комплекса по разработке и производству авиационных агрегатов и трансмиссий для вертолётов.

Сборочное производство АО «Редуктор-ПМ» переедет в здание нового комплекса.

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Пожары и взрывы на предприятиях
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