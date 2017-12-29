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Томск столкнулся с новой провокацией «телефонных террористов»

Происшествия

В дни новогодних покупок «телефонные террористы» вывели из строя самые крупные торговые центры города

Томск, 29 декабря 2017, 14:26 — REGNUM  После массовой эвакуации торговых центров в Томске из-за анонимных звонков о заложенных взрывных устройствах местные власти сообщили, что очередная атака была осуществлена из-за рубежа.

«29 декабря в Томске вновь повторилась атака телефонного терроризма. В шесть торговых центров Томска поступили звонки о «минировании», — сообщила пресс-служба администрации Томской области.

Для совершения звонков злоумышленники воспользовались услугами оператора IP-телефонии, расположенного за границей.

По сообщениям местных СМИ, эвакуация была проведена в торговых центрах «Волна», «СмайлСити», «Палата», «Изумрудный город». Звонки о заложенных взрывных устройствах на этих объектах поступили в спецслужбы.

Заместитель губернатора Томской области по безопасности Игорь Толстоносов сообщил, что при содействии управлений ФСБ и МВД ситуация с «минированием» была взята под полный контроль, а также добавил, что к очередной провокации в регионе были готовы.

«Областная антитеррористическая комиссия была готова к очередной провокации. Как и 13 сентября, сотрудники ФСБ и МВД отрабатывают каждое сообщение, проводят детальное обследование помещений. Никаких оснований для паники нет, ситуация полностью контролируема», — сказал Толстоносов.

Напомним, 13 сентября Томск впервые столкнулся с большим количеством звонков о минировании. Злоумышленники сообщали о якобы заминированном здании мэрии Томска, зданиях образовательных учреждений и торговых центров — всего более 14 объектов. Ни один из случаев не подтвердился.

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Телефонный терроризм

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