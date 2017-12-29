В Краснодаре избит координатор «Экологической вахты по Северному Кавказу»

Краснодар, , 13:18 — REGNUM В Краснодаре совершено нападение на экологов из общественной организации «Экологическая вахта по Северному Кавказу», избит координатор движения Андрей Рудомаха. Инцидент произошел вчера вечером, 28 декабря, на улице Керченской. Рудомаха госпитализирован, у него закрытая черепно-мозговая травма, сломан нос.

О происшествии сообщили в Facebook лидер местного движения в защиту прав избирателей «Голос» Давид Канки и заместитель координатора «Эковахты» Дмитрий Шевченко.

По словам Шевченко, трое неизвестных в балаклавах напали на троих экологов недалеко от дома одного из них, распылили перцовый газ им в лицо, а Рудомаху жестоко избили. После этого нападавшие забрали из автомобиля общественников рюкзаки с аппаратурой, компьютерами, фото-видеокамерами и документами.

Целью нападавших, как считает сам Рудомаха, было желание запугать и отнять снимки, которые были сделаны во время инспекции в районе Криницы под Геленджиком, пишет «Кавказский узел». По информации активистов, полиция в курсе произошедшего, пострадавшие уже дали показание об этом. Однако комментариев ГУ МВД по Краснодарскому краю пока нет.

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Как пишет «Новая газета», нападение на экологов было совершено сразу после их инспекции на дачу премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Краснодарском крае. Кроме того, в декабре 2017 года широкий резонанс получило сообщение пресс-службы «Экологической вахты по Северному Кавказу» о браконьерской охоте на территории Геленджика, в которой принимали участие высокопоставленные чиновники.

На официальном сайте «Эковахты» среди тех, кто оказался задержанным в лесном массиве в районе Текоса во время антибраконьерского рейда Росгвардии 9 декабря, названы начальник главного управления общественного питания управления делами президента РФ Болат Закарьянов, руководитель управления Росприроднадзора по Краснодарскому краю Роман Молдованов, а также начальник управления по охране, федеральному государственному надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания минприроды Краснодарского края Андрей Колосков. По данному факту, как сообщили в «Эковахте», проводится доследственная проверка.

Напомним, некоммерческая организация «Экологическая вахта по Северному Кавказу» занимается охраной окружающей среды в данном регионе. Она организована в 1997 году. В сентябре 2016 года «Эковахта» решением Минюста РФ была включена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. По данным ведомства, организация занимается политической деятельностью и получает финансирование от американского фонда National Endowment for Democracy.

Ранее, в 2014 году, Верховный суд Адыгеи признал межрегиональную природоохранную и правозащитную благотворительную общественную организацию «Экологическая вахта по Северному Кавказу» иностранным агентом.