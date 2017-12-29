Метели, сильный ветер и гололедица: Алтайский край в ожидании непогоды

Барнаул, , 10:35 — REGNUM В Алтайском крае ожидается ухудшение погоды во второй половине 29 и ночью 30 декабря, спасатели рекомендуют жителям отказаться от выездов на дальние расстояния, сообщает краевое управление МЧС РФ.

По данным синоптиков, в регионе ожидается похолодание, снег, мокрый снег, временами сильный, метели с усилением ветра до 15−20 м/с, по югу — с порывами до 20−25 м/с. На дорогах возможна сильная гололедица и снежные заносы.

Подразделения МЧС, пожарные и спасатели готовы к ликвидации возможных последствий непогоды. Также были проинформированы оперативные и аварийные службы, муниципальные власти и сельские старосты.

При усилении ветра спасатели рекомендуют убрать с балконов незакрепленные конструкции, убрать автомобили от деревьев, а на улице жителям держаться подальше от зданий и старых деревьев.

При поездке на дальние расстояние автомобилистам рекомендуют заправить полный бак бензина, взять в дорогу теплые вещи и горячие напитки в термосе, а также сообщить родственникам и друзьям маршрут и время возвращения.

Напомним, в связи с неблагоприятной погодной обстановкой накануне в Алтайском крае было объявлено штормовое предупреждение.

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