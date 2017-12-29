ВСУ в пять раз увеличили интенсивность обстрелов ДНР и ЛНР

Донецк, , 10:16 — REGNUM Пять раз обстреляли украинские войска Донецкую Народную Республику (ДНР) за сутки 28 декабря, сообщает пресс-служба Вооруженных сил ДНР.

Согласно сообщению, ВСУ применили минометы калибра 120 мм для обстрела пяти населенных пунктов ДНР. Также украинские военные использовали ручные противотанковые гранатометы, станковые противотанковые гранатометы, автоматические станковые гранатометы, легкое и крупнокалиберное стрелковое оружие.

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Отмечается, что под обстрел попали населенные пункты Трудовские, Жабичево, Еленовка.

В Луганской Народной Республике (ЛНР) об обстрелах не сообщается.

Напомним, 27 декабря украинские силовики один раз обстреляли Донбасс, направив свои орудия на поселок Доломитное в ДНР. В ЛНР ВСУ также не нарушали «новогоднего» перемирия в течение суток 27 декабря.

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Напомним, «новогоднее» перемирие было объявлено конфликтующими сторонами с 23 декабря в преддверии новогодних и рождественских праздников. Последнее перемирие до этого объявлялось 25 августа перед новым учебным годом и продержалось несколько недель.