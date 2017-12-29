Во Франции задержали двух подозреваемых в подготовке терактов

Париж, , 08:17 — REGNUM Во Франции сотрудники спецслужб задержали мужчину и женщину по подозрению в подготовке терактов, сообщает France-Presse.

По данным издания, задержанные планировали устроить теракты в канун Рождества. Отмечается, что 21-летний мужчина был задержан в пригороде Лиона, а 19-летняя женщина — вблизи Парижа.

В полиции сообщили, что подозреваемые связаны с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Активно работая в социальных сетях и находясь в контакте с боевиками ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действующими в ирако-сирийской зоне конфликта, задержанные, каждый со своей стороны, планировали совершить теракты», — пишет издание.

Отмечается, что террористы заранее осмотрели места, пригодные для нападения на людей, а также планировали атаковать сотрудников правопорядка и французских военных.

В настоящее время им предъявлены обвинения в создании преступных группировок, преследующих террористические цели.

Напомним, ранее власти Турции выслали во Францию члена ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), захваченного в Сирии вместе с женой и двумя детьми. По данным источников, он играл важную роль в отправке боевиков из Франции в Сирию.