Пьяный гонщик на BMW, угробивший жизни двоих барнаульцев, избежал колонии

Барнаул, , 08:27 — REGNUM Судья Алтайского краевого суда Ирина Моисеева 28 декабря вынесла беспрецедентное решение по резонансному уголовному делу. Она фактически избавила от наказания пьяного гонщика, угробившего жизни двоих человек. Речь идёт о водителе BMW X5, который в конце апреля 2017 года, уходя от полицейского преследования, совершил серьезное ДТП на проспекте Ленина в Барнауле.

События того утра запечатлела камера наружного видеонаблюдения. Вначале гонщик проехал на красный свет и врезался в автомобиль LADA (его водитель скончался в больнице), а потом еще и смертельно травмировал девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. В ходе разбирательства выяснилось, что он был пьян, ездил без документов и совершенно не пострадал в этой жуткой аварии.

Когда же начался суд, любитель пьяной езды (ранее его лишали прав именно за это) заявил, что смертельно болен.

«Сначала в комиссии решили, что меня нужно лечить, но позже мне сказали, что уже не смогут мне помочь, и меня выписали с ухудшением состояния», — приводит слова обвиняемого «ПолитсибРу».

Приговор Октябрьского районного суда, вынесенный в начале октября, предполагал за совершённое шесть лет лишения свободы в колонии-поселении. Также гонщику предстояло выплатить компенсацию родственникам погибших в размере 2,5 млн рублей. Но его защита посчитала приговор слишком суровым. И если в ноябре Центральный районный суд Барнаула отказал в ходатайстве освободить осужденного от отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью, то вчера правосудие встало на сторону преступника.

«Мне приходилось работать и с осуждёнными онкобольными. По закону они находятся также в заключении. Там я и оперировал, и консультировал больных. «Актировать», то есть освободить, могут только больных с 4 стадией, с плохим прогнозом для жизни», — заявил ИА REGNUM N.

Судя по всему, адвокат сейчас пытается решить вопрос и с невыплатой денежной компенсации родственникам погибших, говоря о том, что семья небогатая и влиятельных родственников у гонщика нет. Эта информация шокировала многих, и уже начат сбор подписей под соответствующим обращением к президенту Владимиру Путину.

«Очень хочется верить, что справедливость еще существует», — отмечают авторы петиции.

Как уже сообщало ИА REGNUM, уголовное дело о резонансном ДТП со смертельным исходом поступило в Октябрьский суд Барнаула еще 29 июня 2017 года. На видеокадрах, позднее попавших в социальные сети, видно, что за гонщиком следовали сотрудники ГИБДД. Однако начальник пресс-службы краевого управления МВД Светлана Ляпунова утверждала, что преследование не могло спровоцировать ДТП:

«Наши сотрудники обратили внимание на нехарактерное поведение водителя за рулём, и подозреваемому был подан сигнал об остановке. Водитель этот сигнал проигнорировал, он просто-напросто резко увеличил скорость, и в связи с тем, что он находился в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения, он не справился с управлением и совершил тяжкое ДТП».

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